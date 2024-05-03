Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu\'da 5 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aranan kişiler arasında silahla tehdit ve yağma suçundan aranan E.D ve A.D, uyuşturucu ticareti suçundan aranan S.C de bulunuyor. Yakalanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.

03.05.2024 12:49
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Kastamonu'da hakkında 12 yıl ile 15 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan E.D, 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.D, Ü.T. ve K.T. ile "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C, Daday ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kastamonu, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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