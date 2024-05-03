Kastamonu\'da 5 firari hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da hakkında 12 yıl ile 15 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan E.D, 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.D, Ü.T. ve K.T. ile "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C, Daday ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.