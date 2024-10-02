Kastamonu\'da 8 Kişi Gözaltına Alındı

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Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, bir firmayı zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yetkilileri, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına zarara uğratıldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında, "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma", "belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından Kastamonu ile İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de firmanın eski yöneticileri ve iş yaptığı bazı firmalara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.K, A.B, B.Ç, B.Ş, G.Ö.S, İ.Ö, M.K. ve M.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Firma binasında yapılan aramada, bazı müdürlerin odasında ortam dinleme cihazı ile gizli kamera ele geçirildi.

İlk tespitlere göre firmanın 100 milyon liradan fazla zarara uğradığı, rakamın artabileceği öğrenildi.