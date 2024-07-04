Kastamonu'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

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Kastamonu'nun İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Cambaz ve Koçcağız köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıkmıştı. Bugün akşam saatlerine kadar devam eden yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Sağanak yağışın da başladığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yangınla ilgili bilgi vererek, "Yangına saat 17.45 itibariyle Kastamonu, Çankırı, Ankara, Ilgaz ve Amasya'dan gelen orman ekipleri, 3 helikopter, 18 arazöz, 24 ilk müdahale aracı, 6 su ikmal aracı, 1 ekskavatör, 1 greyder, 1 dozer ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Öte yandan, Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Mehmet Çelebi köyünde de öğle saatlerinde çıkan orman yangınına helikopter desteği ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın, köydeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler yanan ormandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU