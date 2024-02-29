Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etme suçu soruşturması kapsamında bir kadının fuhşa sürüklendiğini tespit etti. Operasyon sonucunda D.S. ve T.K. tutuklanırken, V.T.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.02.2024 11:28
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Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu soruşturması kapsamında bir kadının, 3 kişi tarafından fuhşa sürüklendiğini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler D.S, T.K. ile V.T.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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