 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da firari hükümlüler yakalandı

Kastamonu'da dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. U.K. ve M.Ç. isimli hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kastamonu\'da firari hükümlüler yakalandı
18.12.2023 - 19:29,
Abone Ol

Kastamonu'da dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüğü ekiplerince, "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan U.K. ve "konutta birden fazla kişi ile yağma" suçundan 7 yıl 10 ay 35 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Dolandırıcılık, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika


19:12
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19
Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14
8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi

Son Dakika
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19 Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Victor Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:23 İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 19:50:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement