Kastamonu'nun Abana ile İnebolu ilçelerinde, Karadeniz'de saatteki hızı saatte yaklaşık 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu, sahildeki bazı iş yerleri zarar gördü.
Abana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde yer yer 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı aşarak yola ulaştı.
Sahil şeridindeki Açıkspor Tesisleri ve çocuk oyun alanları da dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınlarıyla doldu.
Belediye ekipleri, ilçenin sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.
İlçe sakinlerinden Mehmet Şenol, AA muhabirine, Karadeniz'in son yıllarda Abana'ya verdiği zararların bir örneğini yine yaşattığını dile getirerek "Dalgalar kıyıdaki işletmelerimize ve çarşı içine zarar veriyor. Hacıveli tarafında büyük dalgalar yola atlamış durumda. Bugüne kadar alınan önlemler verimli olmadı. Gerekli çalışmalar tamamlandığında Abana, dalgaların hışmından kurtulacaktır ama doğayla mücadele zor." ifadelerini kullandı.
Boyranaltı mevkisinde bulunan İnebolu Belediyesine ait turistik tesis ve bazı işletmeler de dalgalar nedeniyle su altında kaldı.
İnebolu- Cide kara yolundaki İsmetpaşa Caddesi, dalgaların karaya ulaşması nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatıldı. Dalgaların kara yoluna getirdiği taş ve molozlar, Karayolları ekiplerince temizleniyor.
İlçedeki rüzgarın hızı da zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Fırtına ve Dev Dalgalar İş Yerlerine Zarar Verdi - Son Dakika
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