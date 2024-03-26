Kastamonu'da Fırtına ve Dev Dalgalar İş Yerlerine Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Fırtına ve Dev Dalgalar İş Yerlerine Zarar Verdi

Kastamonu\'da Fırtına ve Dev Dalgalar İş Yerlerine Zarar Verdi

Kastamonu'nun Abana ile İnebolu ilçelerinde yaşanan fırtına sonucunda Karadeniz'de dev dalgalar oluştu. Sahildeki bazı iş yerleri zarar gördü, turistik tesisler su altında kaldı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

26.03.2024 17:17  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Abana ile İnebolu ilçelerinde, Karadeniz'de saatteki hızı saatte yaklaşık 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu, sahildeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Abana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde yer yer 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı aşarak yola ulaştı.

Sahil şeridindeki Açıkspor Tesisleri ve çocuk oyun alanları da dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınlarıyla doldu.

Belediye ekipleri, ilçenin sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.

İlçe sakinlerinden Mehmet Şenol, AA muhabirine, Karadeniz'in son yıllarda Abana'ya verdiği zararların bir örneğini yine yaşattığını dile getirerek "Dalgalar kıyıdaki işletmelerimize ve çarşı içine zarar veriyor. Hacıveli tarafında büyük dalgalar yola atlamış durumda. Bugüne kadar alınan önlemler verimli olmadı. Gerekli çalışmalar tamamlandığında Abana, dalgaların hışmından kurtulacaktır ama doğayla mücadele zor." ifadelerini kullandı.

Boyranaltı mevkisinde bulunan İnebolu Belediyesine ait turistik tesis ve bazı işletmeler de dalgalar nedeniyle su altında kaldı.

İnebolu- Cide kara yolundaki İsmetpaşa Caddesi, dalgaların karaya ulaşması nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatıldı. Dalgaların kara yoluna getirdiği taş ve molozlar, Karayolları ekiplerince temizleniyor.

İlçedeki rüzgarın hızı da zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaştı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Kastamonu, İnebolu, Fırtına, Abana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Fırtına ve Dev Dalgalar İş Yerlerine Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:14 Putin misilleme mi yaptı ABD’de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 17:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Fırtına ve Dev Dalgalar İş Yerlerine Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement