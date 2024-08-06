Kastamonu'da Gölette Yasadışı Atılan Av Sepetleri Ele Geçirildi

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Kastamonu'da gölette yasadışı atılan sahipsiz onlarca av sepeti ele geçirildi

Yasadışı gölete atılan av sepetleri sebebiyle binlerce balık ağlara takılarak telef oldu

KASTAMONU - Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, olta balıkçılığı yapan vatandaşların ihbarı üzerine yaptıkları araştırma sonrasında yasadışı atılan 150 adet av sepeti yakaladı. Av sepetlerini botlarla göletten çıkaran ekipler, binlerce telef olmuş balık olduğunu tespit etti.

Kastamonu'da amatör olarak olta balıkçılığı yapan Ahmet Fikret Tamsezer, Karabük'ten gelen arkadaşı Kadir Kıylıoğlu ile birlikte Daday'ın Yumurtacı Göleti'ne balık tutmaya gitti. Balık tuttukları sırada oltalarına ağ takıldı. Kadir Kıylıoğlu, sualtı kamerası ile Yumurtacı Göleti'nde araştırma yaptı. Araştırmada çok sayıda av sepetine denk gelen denk gelen olta balıkçıları, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ve Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, botlarda gölette bulunan kaçak av sepetlerini çıkardı. 150 adet av sepetini çıkaran ekipler, ayrıca ağlara takılıp telef olan binlerce balıkta ele geçirdi.

"Göletten 150 adet av sepeti çıkarttık

Daha önce de göletten kendi imkanları ile çok sayıda sepet çıkardıklarını belirten Tamsezer, "15 gün önce Karabük'ten Kadir Kıylıoğlu isimli arkadaşımla birlikte balık tutarken gölette ağ olduğunu söyledi. Sualtı kamerası ile gölette görüntüleme yaptık. Ben de botumla gölete girip çapamla ağı tuttum, fakat büyük olduğu için kaldıramadım. Tekrar jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulunduk. Jandarma botu gölete gelmiş, fakat ağı bulamamışlar. Tekrar kurumlara dilekçe yazarak Karabük'ten Kadir Kıylıoğlu arkadaşımı çağırdım. Tekrar göletteki ağları görüntüledik. Sayın Valimizin ilgisiyle de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gelip araştırmada bulundular. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç da bizlere destek verdi. Ardından ekipler gelip göletteki ağları birlikte çıkarttık. Gölette 150 adet ağ vardı. Bir sepetin boyu 2 ila 2,5 metre arasında değişiyor. Bunların hepsi ayrı ayrı kerevit ağları oluyor. Ağların etrafını çelikten tellerle çevrilecek şekilde donatıyorlar. Birbirine bağlı olan ağların içerisinde yüzlerce ölü balık ve üremekte olan küçük balıklarda bu ağların içerisine giriyor, sepetten çıkamıyorlar ve ölüyorlar. Bu da daha önceki yıllarda atılan bir ağ, yeni bir ağa benzemiyor. Terk edilmiş ya da adam, attığı ağın ucunu bulamamış, kaçırmış, alamamış ağı, böylelikle ağda göletin dibine çöküyor ve yüzlerce balıkta telef oluyor. Bu arada tabii ki olta balıkçılığına meraklı arkadaşlarımız var. Kaçak ağlar yüzünden oltalarını kaybediyorlar devamlı ağa takıldığı için. Bu yüzden doğada tahrip oluyor. Çünkü göletin içinde kurşun kalmış oluyor, iğne kalıyor. Balıklar, bu iğnelere takılıp ölüyorlar. Bizlerde bu yüzden göletlerimizi kaçak avlardan korumak için destek verdik. Kaçak avcılığı önlemek için dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor. İnsanlarımızda bu konuda destek olsunlar. Doğamızı, tabiatımızı hep beraber yaşatalım ve koruyalım" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın kaçak avcılıkla mücadelemize destek vermesi bizim için büyük önem taşımaktadır"

Konuyla ilgili Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Kastamonu'da iç suları ve denizlerinde yürüttüğü denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın temel amacı, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Daday ilçemizde bulunan Yumurtacı Göleti'nde başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Daha önceki tekne denetimlerimizde varlığını tespit ettiğimiz ancak kesin yerini belirleyemediğimiz kaçak pinterin yeri, sualtı kamerası yardımıyla belirlendi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğümüz personelinin özverili çalışmaları sonucunda, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki bu yasadışı av aracı göletten çıkartılmıştır. Müdürlüğümüz, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde planlı, plansız ve ihbara dayalı denetimlerini kararlılıkla sürdürecektedir. Vatandaşlarımızın kaçak avcılıkla mücadelemize destek vermesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımızın, kaçak avcılık faaliyetlerine şahit olmaları durumunda ilçe müdürlüklerimize, il müdürlüğümüze veya 112 acil ihbar hattına bilgi vermelerini rica ediyoruz. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, ilimizin su ekosistemini koruma ve yasadışı avcılıkla mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2024 yılı faaliyetleri kapsamında, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğü'nden temin edilen yaklaşık 1 milyon adet Aynalı/Pullu Sazan yavrusu (Cyprinus carpio) sağlıklı bir şekilde ilimize getirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ve ekibi, Karaçomak Barajı'na 150 bin yavru sazan balığı bıraktı. Ayrıca Merkez, Araç, İhsangazi, Daday, Devrekani, Taşköprü ve Tosya ilçelerindeki çeşitli baraj ve göletlere toplam 850 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. Balıkların üreyip çoğalmaları için en az 2 yıl yaşamaları gerekmekte olup, amatör balıkçıların bilinçli avcılık yapması önemlidir" ifadelerine yer verildi.