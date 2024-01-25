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Kastamonu'da Jandarma Dolandırıcıları Düzce'de Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Jandarma Dolandırıcıları Düzce'de Yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, Düzce'de yakalandı. Şüpheliler, bir kişinin evine giderek nüfus cüzdanının hırsızlık olayında kullanıldığını ve altınların çalınıp çalınmadığını kontrol etmek için ziynet eşyaları ve para talep etmişlerdi. Dolandırılan kişi durumu jandarmaya bildirdi ve yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramada, dolandırıcılık olayına konu olan ziynet eşyaları ve para ele geçirilerek mağdura teslim edildi.

Kastamonu\'da Jandarma Dolandırıcıları Düzce\'de Yakalandı
25.01.2024 - 12:33,
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Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli Düzce'de yakalandı.

Hanönü ilçesine bağlı Akçasu köyünde ikamet eden A.Ö'nün evine gelerek kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, A.Ö'nün babasının hırsızlık olayına karıştığını ve nüfus cüzdanının hırsızlık olayında kullanıldığını, evde bulunan altınların da çalınan altınlar olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine evdeki 6 bilezik, kolye, bileklik, küpe, yüzük, yarım ve çeyrek altın ile 6 bin lirayı kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye veren A.Ö, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili E.S, E.P. ve T.Y.F.A, Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonla Düzce'de gözaltına alındı.

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramada dolandırıcılık olayına konu ziynet eşyaları ve para ele geçirilerek A.Ö'ye teslim edildi.

Kaynak: AA
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