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Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Olayın ardından Karabük'te gözaltına alınan karısı ve diğer yakınları, adliyeye sevk edildi.

Kastamonu\'da Tolga Benderlioğlu\'nun ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
26.01.2024 - 21:25,
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Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun (32) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 yakınından 2'si tutuklandı.

Benderlioğlu'nun mezarlık yakınında ölü bulunmasının ardından Karabük'te gözaltına alınan karısı N. Benderlioğlu, kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D, kayınvalidesi H.D. ile ailenin yakını C.Ç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bir gazetecinin adliye girişinde "Neden yaptınız?" sorusuna kayınpeder O.D, "İyi yaptım, aynen." diye cevap verdi.

Şüpheliler Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D. ve kayınbiraderi İ.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Şüpheliler arasında bulunan N. Benderlioğlu'nun eşi Tolga Benderlioğlu ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda 25 Ocak'ta gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine gelen ekipler Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürüldüğünü belirlemişti.

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük girişinde 2 aracı durdurarak zanlıları gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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