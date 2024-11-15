Kastamonu'da Yoğun Sis - Son Dakika
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Kastamonu'da Yoğun Sis

Kastamonu\'da Yoğun Sis

Kastamonu'da etkili sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü, sürücüler zorluk yaşıyor.

15.11.2024 18:46
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Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Yoğun Sis - Son Dakika

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