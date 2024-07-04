Kastamonu İhsangazi'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kastamonu İhsangazi'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım isabeti sonucu çıkan yangında, 10'un üzerinde noktada yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve yerden müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için çaba sarf ediyor.

04.07.2024 15:27
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, gazetecilere, Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanında başlayan yangının devam ettiğini söyledi.

Gazibeyoğlu, "Dün bölgeye üç yıldırım düştü. Saat 18.30'da ihbar geldi. 18.45 itibarıyla ekipler müdahaleye başladı. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekiplerimiz arazöz ve su ikmal tankları ile yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Yangına havadan da müdahale edildiğini anlatan Gazibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Sabah itibarıyla helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek."

Yıldırım nedeniyle 10'un üzerinde noktada yangın çıktı

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da dün Ilgaz Dağı etrafına yoğun şekilde yıldırım düştüğünü söyledi.

Yıldırımlar nedeniyle 10'un üzerinde noktada yangın çıktığını belirten Sönmezoğlu, "Bu yangınların 9'unu söndürdük. 16 arazözümüz, 12 su ikmal, 20 ilk müdahale ekip aracımız, 80 orman işçisi ve 1 hava helikopteri ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 1-2 saat içinde yangını kontrol altına alacağız. 2 dozer ve bir greyder ile ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Daha etkin müdahale ve yanan yer ile yanmayan alanların arasını ayırmak için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, tek yer haricinde yangınların kontrol altına alındığını vurgulayarak, "Komşu ilçelerden gelen orman ve kamu kurumlarımızın makine ve ekipleri ile yangına anında müdahale edildi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu İhsangazi'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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