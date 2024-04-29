5 ilde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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5 ilde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet gibi suçları işlediği öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve eski hakim de bulunuyor.

29.04.2024 10:01
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Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarını işlediği öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 32 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 24'ü adliyeye sevk edildi.

ESKİ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ VE HAKİM DE VAR

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü emniyetteki işlemlerin ardından Kastamonu Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 8'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nin, eski bir hakimin ve Kastamonu'nun önde gelen iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi.

5 ilde rüşvet operasyonu! Aralarında eski Özel İdare Sekreteri ve hakim de var
5 ilde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5 ilde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Korul Nuri: Rüsvet alanda verende ayni kefeye konulmali.Rüsfet verende kanunsuz isini yürütmek icin veriyor oda tutuklanmali nokta 9 1 Yanıtla
  • Turk: hayret ülkede rüşvet kalmadı biliyorduuu 5 0 Yanıtla

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