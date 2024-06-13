Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 11 ev yandı - Son Dakika
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 11 ev yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Susuz köyünde çıkan yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına Kastamonu ve Karabük itfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor. Yangında can kaybı olmazken, 3 hayvan telef oldu. Mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kurumlar seferber oldu.

13.06.2024 19:25
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 11 ev yandı.

İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Köyde incelemede bulunan Vali Meftun Dallı, gazetecilere, yangının saat 14.00 civarında çıktığını söyledi.

Yangında 11 evin zarar gördüğünü, ekiplerin alevleri kontrol altına aldığını dile getiren Dallı, "Orman Bölge Müdürlüğümüz arazözlerler de müdahale etti yangına. Helikopterimiz geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bunun en başta gelen sebebi, son günlerdeki aşırı sıcaklık ve havadaki nem oranın son derece düşmüş olması." açıklamasında bulundu.

Yangında can kaybı bulunmadığını vurgulayan Dallı, "Üç hayvanımız telef olmuş. Genel hayata etkili bir yangın sayılacak AFAD tarafından. Evi yanan vatandaşlarımızın evleri belli bir tespit süreci sonunda, tespit edilen yerde yeniden yapılacak inşallah." diye konuştu.

Tüm kurumlarla mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Dallı, "Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Kızılayımız, AFAD burada. İlgili kurumlarımızın hepsi üzerine düşeni yapacak. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde bundan sonraki süreçte mağdur etmeyeceğiz. Büyük geçmiş olsun vatandaşlarımıza." diye konuştu.

Susuz Köyü Muhtarı Selim Dalçık da mahallede 14-15 ev bulunduğunu, çoğunun tamamen yandığını söyledi.

Mahallenin ilçeye 40 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Dalçık, can kaybı bulunmadığını ama evlerinin gittiğini dile getirdi.

Yangının eski ve elektrik olmayan bir evden çıktığını anlatan Dalçık, "Burada millet yazın yaylaya çıkar. Hayvancılık yaptığı için köylüler yazın yaylada, kışın burada kalır. Yaylaya çıkmayan 2 hane vardı. Biri kurtuldu, birinin evi, hayvanları yandı. Allah kimsenin başına vermesin. Devletimiz geldi. Bölge 21 köyden oluşuyor. Burada evler genelde ahşap, bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Bir tane itfaiyemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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