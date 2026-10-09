Kastamonu Taşköprü\'de ev, samanlık ve garaja sıçrayan yangın helikopterle söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık, garaj ve traktör zarar gördü.

İlçeye bağlı Örhen köyünde Mehmet ve Hakkı Yılmaz'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bu kişilere ait samanlık ve garaja da sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopterle havadan da müdahale edildi.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında ev, samanlık ve garaj ile garajda bulunan traktörde büyük hasar oluştu.