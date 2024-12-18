Kastamonulu Felsefeci Sanatçı: Sibel Kibar

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Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Kibar, yaptığı beyin şeklindeki heykellerle dikkati çekiyor.

Kastamonu'da 2012'den bu yana felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Kibar, hayali olan seramik alanında yüksek lisans eğitimine aynı üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde 2020'de başladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından bu yıl da doktoraya başlayan Kibar, felsefe ile seramiği birleştirdi.

Ünlü sanatçıların eserlerini tasarlarken, beyin faaliyetlerinin nasıl olduğuna odaklanan ve beyin heykelleri yapmaya karar veren Kibar, ilk kişisel sergisini de açtı.

Sibel Kibar, AA muhabirine, ODTÜ Felsefe Bölümü mezunu olduğunu ve aynı üniversitede 2002 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Kastamonu'ya 2012'de geldiğini aktaran Kibar, "O zaman da güzel sanatlara ilgim vardı. Lisans yıllarımda dersler almıştım. Sonra buradaki seramik bölümünden hocalarla tanıştım. Felsefe biraz soyut bir alan, gerçeklikle çok doğrudan teması yok gibi görünüyor. Ben gerçeklikle temasını kurmaya çalışıyorum. Kendi çalıştığım alanlar da pratik felsefeye dönük alanlar ama daha fazla elle yapılan bir şeye ihtiyaç duyuyordum." dedi.

Duyusal ve zihinsel farklılıkları olan sanatçıların beyinlerinde işlerinin nasıl tasarlandığını düşünürken, onların beyinlerinin nasıl göründüğünden yola çıktığını anlatan Kibar, şöyle devam etti:

"Beyin, felsefedeki alanımla yakın. Son yıllarda zihin felsefesi alanına kaydım. Hedefim aklımdaki soyut düşünceleri çamurun esnekliğinden yararlanarak somuta dökmek. Felsefi düşüncelerin somutta da bir görünürlüğünün olduğunu kanıtlayabilmek. Beyne ilgim arttı. Sanatçıların beyninin bizden ne kadar farklı olduğunu merak ettim. Yüksek lisans tezimi de bu konuda yaptım. Yüksek lisans tezimden sonra sergi açtım. İlk kişisel sergim. Sanatçıların eserleri ile onların beyinleri arasında bir bağ kurmaya çalıştım. Onların eserlerini onların beyinlerinde yansıtmaya çalıştım."

Kibar, yüksek lisans ve doktora ile birlikte seramiğe olan ilgisine akademik bir disiplin kattığını, çalışmalarına da benzer alanlarda devam edeceğini kaydetti.