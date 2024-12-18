Kastamonulu Felsefeci Sanatçı: Sibel Kibar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonulu Felsefeci Sanatçı: Sibel Kibar

Kastamonulu Felsefeci Sanatçı: Sibel Kibar

Doç. Dr. Sibel Kibar, beyin heykelleri yaparak felsefe ve sanatı birleştiriyor.

18.12.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Kibar, yaptığı beyin şeklindeki heykellerle dikkati çekiyor.

Kastamonu'da 2012'den bu yana felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Kibar, hayali olan seramik alanında yüksek lisans eğitimine aynı üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde 2020'de başladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından bu yıl da doktoraya başlayan Kibar, felsefe ile seramiği birleştirdi.

Ünlü sanatçıların eserlerini tasarlarken, beyin faaliyetlerinin nasıl olduğuna odaklanan ve beyin heykelleri yapmaya karar veren Kibar, ilk kişisel sergisini de açtı.

Sibel Kibar, AA muhabirine, ODTÜ Felsefe Bölümü mezunu olduğunu ve aynı üniversitede 2002 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Kastamonu'ya 2012'de geldiğini aktaran Kibar, "O zaman da güzel sanatlara ilgim vardı. Lisans yıllarımda dersler almıştım. Sonra buradaki seramik bölümünden hocalarla tanıştım. Felsefe biraz soyut bir alan, gerçeklikle çok doğrudan teması yok gibi görünüyor. Ben gerçeklikle temasını kurmaya çalışıyorum. Kendi çalıştığım alanlar da pratik felsefeye dönük alanlar ama daha fazla elle yapılan bir şeye ihtiyaç duyuyordum." dedi.

Duyusal ve zihinsel farklılıkları olan sanatçıların beyinlerinde işlerinin nasıl tasarlandığını düşünürken, onların beyinlerinin nasıl göründüğünden yola çıktığını anlatan Kibar, şöyle devam etti:

"Beyin, felsefedeki alanımla yakın. Son yıllarda zihin felsefesi alanına kaydım. Hedefim aklımdaki soyut düşünceleri çamurun esnekliğinden yararlanarak somuta dökmek. Felsefi düşüncelerin somutta da bir görünürlüğünün olduğunu kanıtlayabilmek. Beyne ilgim arttı. Sanatçıların beyninin bizden ne kadar farklı olduğunu merak ettim. Yüksek lisans tezimi de bu konuda yaptım. Yüksek lisans tezimden sonra sergi açtım. İlk kişisel sergim. Sanatçıların eserleri ile onların beyinleri arasında bir bağ kurmaya çalıştım. Onların eserlerini onların beyinlerinde yansıtmaya çalıştım."

Kibar, yüksek lisans ve doktora ile birlikte seramiğe olan ilgisine akademik bir disiplin kattığını, çalışmalarına da benzer alanlarda devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, kastamonu, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonulu Felsefeci Sanatçı: Sibel Kibar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonulu Felsefeci Sanatçı: Sibel Kibar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.