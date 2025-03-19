Katar, BAE ve Ürdün'den Somali Saldırısına Kınama

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna düzenlenen suikast girişimini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'da Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna düzenlenen ve çok sayıda kişinin öldüğü bombalı saldırının kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Katar'ın, sebepleri ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddeti ve terörü reddettiği yinelenen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Somali hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mahmud'un konvoyuna düzenlenen ve çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan "terör saldırısı" şiddetle kınandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan bin Mübarek Al Nahyan, ülkesinin bu suç eylemlerini şiddetle kınadığını, güvenliği ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka aykırı olan her türlü şiddet ve terörizmi her zaman reddettiğini ifade etti.

Al Nahyan, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Somali hükümetine ve halkına içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara da acil şifalar diledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Somali Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, ülkesinin her türlü siyasi şiddeti, özellikle de önemli şahsiyetleri ve siyasileri hedef alan şiddeti kınadığını ve reddettiğini belirtti.

Kudat, ülkesinin bu talihsiz olay karşısında Somali devleti, Cumhurbaşkanı Mahmud ve ailesi ile dayanışma içinde olduğunu ve desteklediğini dile getirdi.

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı, Cumhurbaşkanı Mahmud'un ise saldırıdan kurtulduğu ifade edilmişti.