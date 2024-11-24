Katar'da Öğretmenler Günü Kutlandı

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Katar'ın başkenti Doha'da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa Büyükelçi Mustafa Göksu, Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Ahmet Uysal, Katar Türk Okulu öğretmenleri, Doha Yunus Emre Enstitüsü öğretmenleri ve Katar Eğitim Bakanlığının daveti ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Arapça öğretmenleri ile Katar'da farklı okullarda görev yapan Türk öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükelçi Göksu, öğretmenlerin yeni neslin yetişmesindeki vazgeçilmez rollerine vurgu yaparak tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitim Müşaviri Adaş ise eğitime emek veren öğretmenleri onurlandırmak, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmek için bu programı düzenlediklerini dile getirerek, öğretmenlere ortaya koydukları çabadan dolayı teşekkür etti.

Katar Türk Okulunda görev yapan öğretmenlerin de duygu ve düşüncelerini paylaştığı programda katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Program, öğretmenlere hediye takdimiyle sona erdi.??????