Katar'da Ulusal Spor Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Katar'da Ulusal Spor Günü Kutlamaları

Katar\'da Ulusal Spor Günü Kutlamaları

Katar'da Ulusal Spor Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vatandaşlar yarışlara, yürüyüşlere, müsabakalara, takım sporlarına, gösterilere, atölye çalışmalarına ve fuarlara katıldı. Katar Emiri ve annesi de kutlamalara katılarak spor faaliyetlerini izledi. Ulusal Spor Günü, her yıl şubat ayının ikinci salı günü kutlanıyor.

13.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:32
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Katar'da Ulusal Spor Günü, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Katar Emirlik Divanı tarafından resmi tatil ilan edilen ve Katar Olimpiyat Komitesi ile Kültür ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Spor Günü kapsamında vatandaşların katılabileceği yarışlar, yürüyüşler, müsabakalar, takım sporları, gösteriler, atölye çalışmaları ve fuarlar organize edildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de sabah saatlerinde Katar'ın kuzeydoğusunda yer alan ve halk arasında Mor Ada olarak bilinen Bin Gannam Adası'nda kano sporu yaparak Ulusal Spor Günü'nü kutladı.

Emirin annesi Şeyha Moza Bint Nasser de Eğitim Şehri'nde kutlamalara katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Nasser, düzenlenen spor faaliyetlerini yerinde izledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından ilk olarak 2012 yılında ilan edilen Ulusal Spor Günü, ülke genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla her yıl şubat ayının ikinci salı günü kutlanıyor.

Kaynak: AA

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