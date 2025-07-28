Katar'dan Filistin'e 49 TIR İnsani Yardım

DOHA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Katar'ın, Filistin halkına destek için gönderdiği insani yardım yüklü toplam 49 tır pazar günü Mısır ve Ürdün'e ulaştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada Katar Kalkınma Fonu'nun, Katar Hayır Kurumu ve Katar Kızılayı ile işbirliği içinde ulaştırdığı yardımın, Refah ve Kerem Şalom sınır kapıları üzerinden Gazze Şeridi'nde dağıtılmak üzere Dünya Gıda Programı'na teslim edilmekte olduğu belirtildi.

Bakanlık, gönderilen yardım partisinin 4.704 gıda kolisi, 200 ton gıda malzemesi, 174 ton un ve 5.000 kutu bebek mamasından oluştuğunu kaydetti.

Yardımın devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde felaket boyutunda insani koşulların hüküm sürdüğü bir dönemde yapıldığı vurgulandı.

Filistinli yerel kaynaklar da yardım tırlarının pazar günü sabah saatlerinde Mısır Kızılayı'nın gözetiminde Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmeye başladığını doğruladı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, pazar günü yaptıkları kısa açıklamada son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 6 can kaybı daha yaşanmasıyla Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 87'si çocuk olmak üzere 133'e yükseldiğini belirtti.