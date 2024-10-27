Katar'dan İsrail'in Saldırısına Tepki

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Katar, İsrail'in, İran'a yönelik saldırısından duyduğu endişeyi dile getirdi ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Abdurrahman, İsrail'in saldırısını kınadıklarını ve bunu İran'ın egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali olarak gördüklerini ifade etti.

Gerilimin tırmanmasının doğurabileceği sonuçlardan derin endişe duyduklarını kaydeden Abdurrahman, taraflara itidalli davranma ve güvenlik ve istikrarı bozabilecek fiillerden kaçınma çağrısı yaptı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.