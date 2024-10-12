Katar'dan İsrail'in UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Katar'dan İsrail'in UNIFIL Saldırısına Kınama

Katar, İsrail'in UNIFIL'e saldırısını kınayarak uluslararası soruşturma talep etti.

12.10.2024 05:16
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Katar, İsrail'in Birleşmiş Milletler'in (BM) Lübnan'daki Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'i hedef almasının "uluslararası insani hukuk hükümlerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali" olduğu belirtildi.

İsrail'in UNIFIL güçlerine saldırısının kınandığı açıklamada, saldırıya ilişkin derhal uluslararası soruşturma açılması talep edildi.

İsrail saldırılarında 4 barış gücü askeri yaralandı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

BMGK'nin seçilmiş üyelerinden UNIFIL saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "E10" olarak bilinen seçilmiş üyeleri de BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün İsrail ordusu tarafından hedef alınmasından derin endişe duyduğunu bildirmişti.

"E10"dan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, acilen ateşkes ve uluslararası insani hukuk ile BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duyulması çağrısına yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'dan İsrail'in UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika

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