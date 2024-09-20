Katar'dan Lübnan Saldırısına Tepki

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Katar, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırı karşısında sergilenen uluslararası eylemsizliği "dehşet verici" olarak niteledi.

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır X hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Hatır, "Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısına karşı uluslararası toplumun soğuk tepkisi veya eylemsizliği dehşet verici." ifadelerini kullandı.

Meselenin artık Lübnan, İsrail ya da Gazze'yle değil daha ziyade çağdaş savaşın girdiği yeni boyutla ilgili olduğunu belirten Hatır, "İnsanların elindeki gündelik cihazları saatli bomba olarak kullanmak korkunç bir kabus ve daha da korkutucu olanı bu konudaki sessizlik." değerlendirmesinde bulundu.

Hatır, savaşların bir dizi temel yasa ve kurala göre yönetilmesi gerektiğini aksi takdirde konunun çok tehlikeli, kaygan bir zemine dönüşeceğini çünkü hiçbir sınırın olmadığını vurguladı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.