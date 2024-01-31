Katar Emiri ve Filistin Devlet Başkanı, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını durdurmayı görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının durdurulmasını ve Gazze'ye insani yardım girişini görüştü.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim ve Abbas telefonda görüştü.
Görüşmede liderler "İsrail'in Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin halkına karşı devam eden saldırılarını durdurmanın ve Filistinlilerin yerinden edilmesinin önlenmesinin gerekliliğini" vurguladı.
Katar Emiri ve Filistin Devlet Başkanı ayrıca Gazze'ye insani yardım girişini hızlandırmak, hastanelerin aktif hale gelmesi için su ve elektriği mümkün olan en kısa sürede sağlamanın yollarını ele aldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 bin 636 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
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