Katar Emiri ve Malezya Başbakanı Gazze Şeridi\'ndeki Son Gelişmeleri Görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temin, başkent Doha'ya bir ziyaret gerçekleştiren Malezya Başbakanı Enver ile bir araya geldi.

Şeyh Temin ile Enver, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Şeyh Temin, görüşmelerin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmesini umduğunu söyledi.

Malezya Başbakanı da 50 yılı aşkın süredir iki ülkeyi birleştiren tarihi ilişkilere övgüde bulundu.

Enver, "iki ülke arasında çeşitli alan ve düzeylerde ikili ortaklık için umut verici ufukların açılmasında görüşmelerin önemli olduğunu" vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 91 kişi öldürüldü, 78 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.