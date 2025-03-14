Katar, Suriye'ye Doğalgaz Sevkiyatına Başladı - Son Dakika
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Katar, Suriye'ye Doğalgaz Sevkiyatına Başladı

Katar, Suriye'nin elektrik sıkıntısını hafifletmek için Ürdün üzerinden doğalgaz sevkiyatını başlattı.

14.03.2025 12:06
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DOHA/ŞAM, 14 Mart (Xinhua) -- Katar, Suriye'nin ciddi boyutlardaki elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla ülkeye Ürdün üzerinden doğalgaz sevkiyatına başladığını duyurdu.

Katar Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre Katar Kalkınma Fonu'yla Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında başlatılan girişim, gerektiğinde operasyonel destek sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.

Katar Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre günlük 400 megavat elektrik üretmek üzere doğalgaz tedariki sağlayacak olan girişim sayesinde Suriye'nin Deyr Ali Elektrik Santrali'ndeki üretimin kademeli olarak artırılacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında sıvılaştırılmış doğalgazı almak, dönüştürmek ve Arap Doğalgaz Boru Hattı aracılığıyla Suriye'ye iletmek için Ürdün'ün Akabe limanında bulunan yüzer yeniden gazlaştırma gemisi kullanılacak.

Üretilen elektriğin başkent Şam, Şam kırsalı, Süveyda, Dera, Kuneytra, Humus, Hama, Tartus, Lazkiye, Halep ve Deyrizor gibi Suriye'nin çeşitli şehirlerine dağıtılmasıyla temel hizmetlerin iyileştirilmesine ve etkilenen toplulukların istikrarına katkıda bulunacak.

Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Fehd bin Hamed es-Suleyti, "Bu girişim, Suriye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor ve tüm tarafların bölgenin yararı için birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığını yansıtıyor" dedi.

Suleyti, Katar'ın Suriye halkını destekleme, acil ihtiyaçlarını karşılama ve istikrarlı, müreffeh bir gelecek sağlamak için dirençlerini güçlendirme konusundaki kararlılığını da vurguladı.

Öte yandan Suriye Elektrik Bakanı Ömer Şakruk, Katar'ın Suriye'ye günlük 2 milyon metreküp doğalgaz tedarik edeceğini ve bunun ülkenin zor durumdaki enerji sektörünü güçlendirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Şakruk, ilave gazın ülkenin günlük elektrik arzını günde 2-4 saat artıracağını, bunun da halkın yaşam koşullarını önemli ölçüde iyileştireceğini ve kilit önemdeki ekonomik sektörleri destekleyeceğini belirtti.

Yıllardır devam eden çatışmalar yüzünden Suriye'nin altyapısı ciddi zarar görmüş durumda. Bu da ülke genelinde sürekli elektrik kesintilerine neden oluyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Katar, Suriye'ye Doğalgaz Sevkiyatına Başladı - Son Dakika

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