Katılım Finans ve Yeşil Enerji Öncelik

6 Nisan 1920

1- Türkiye katılım finansta uluslararası işbirliklerine odaklandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu:

"Hedefimiz Türkiye içerisinde katılım finans sektörünü büyütmek. Bunu ülkede büyütürken uluslararası işbirlikleri de önemli bir rol oynuyor"

"Katılım finans dünyadaki sorunlara alternatif sunabilen bir sistem ve önemli büyüme ivmesi yakaladı. Dünyada bir ölçüme göre 4 trilyon dolara yakın, bir ölçüme göre ise 5 trilyon doların üzerinde katılım finans stoku var"

(Bahar Yakar-Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yeni yatırım döneminde sanayide dönüşüm ve yeşil enerji öne çıkacak

YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı, sanayide dönüşüm, yeşil enerji ve iklim, dijital ekonomi düzenlemeleri, lojistik ve iletişim altyapısı, teknogirişim ekosistemi, nitelikli iş gücü ile yatırım kolaylığı ve öngörülebilirliği gibi yatırım ortamını doğrudan etkileyecek konuları içeriyor

Türkiye'de hidrojen ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla bu konuda mevzuat altyapısı, piyasa oluşturulması, düzenleme, güvenlik unsurları ve uygulamayı içeren Türkiye Hidrojen Eylem Planı hazırlanacak

Yapay Zeka Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücü artacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Yapımcı ve senarist Birol Güven ile Sinema Atölyesi: (1), (2)

"(Türk dizileri) Bir gecede 170 ülkeye, 1 milyara yakın insana herhangi bir içeriği ulaştırabiliriz. Böyle dağıtımcılarımız var"

"(Türk dizileri) 1 milyar seyirciye ulaşıyoruz. Çin yok bunun içinde. Şimdi Çin pazarına girmeye çalışıyoruz, bir gecede 2 milyar olabiliriz, Çin'e Türk dizileri satılırsa"

"Türkiye'de filmler belli bir gişe yakalamaya başlasınlar, dünyanın gözü bizim üzerimizde"

"Yepyeni, büyümekte olan bir mecra söyleyeyim; dikey diziler. ABD'de başladı. Yeni jenerasyon giderek daha kısa dizi seyretmek istiyor ya, birer dakikalık dizi çekiyorlar. Yakında dikey dizi festivalleri, yarışmaları başlayacak"

" Fransa'nın Lille kentinde bir televizyon marketi var. Burada sadece mini diziler alınıp satılıyor, mini diziler festivali. Büyük ihtimal önümüzdeki yıl Türkiye'deki iyi mini dizileri oraya götürüp hem markete sunacağız hem yarıştıracağız, büyük ihtimal ödül de alırız"

"(Yapay zekanın en büyük tehlikesi) Yapay zekayı kullanarak bir senarist senaryo yazabilir ama yapay zekayı kullanarak bir doktor da senaryo yazabilecek"

(Barışkan Ünal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 1,5 trilyon lirayı aştı

Sistemin toplam fon büyüklüğünde bu yılın ilk yarısında 331 milyar 412 milyon 868,1 bin liralık artış görülürken, BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı ise 17 milyon 408 bin 297'ye ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen: "BES'te hedeflerimiz büyük. 2030 yılında 25 milyon üzerinde katılımcı ve 5 trilyon lira fon büyüklüğe ulaşacağımızı öngörüyoruz"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

5- Yedieminlerde bekleyen 14 bin aracın satışının önü açıldı

Yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar, vergi, ceza veya prim gibi borçlarından ari olarak satılacak

Ankara Yediemin, Otopark ve Çekici İşletmeleri Dernek Başkanı Rasim Uluç: "Türkiye genelinde bu durumda 14 bin araç bulunduğunu ve bunların satışından yaklaşık 50 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz"

"Bu araçlar geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılabilecek. Artık sanayinin hammadde ihtiyacı için yurt dışından hurda araç ithal etmek durumunda kalmayacağız"

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Srebrenitsa'daki katliamın tanığı akümülatör fabrikasına Türkiye'nin desteğiyle soykırım müzesi kuruldu

TİKA Başkanı Serkan Kayalar:

"Her şeyiyle bu soykırımı çarpıcı bir şekilde anlatan bir müzeyi meydana getirdik. Türkiye Cumhuriyeti adına TİKA olarak böylesine önemli bir projede yer almaktan mutluyuz"

(İsmail Özdemir-Vesna Besic/Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yanan 32 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan uzaydan görüntülendi

İTÜ UHUZAM, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatı "Pleiades", "Spot 7", "Sentinel-2" ve "Landsat 8&9" uyduları aracılığıyla belirledi

Merkezin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu: "Yaptığımız ön çalışmalar sonucunda, Çeşme Yarımadası'nda yaklaşık 95 kilometrekare, Seferihisar çevresinde yaklaşık 85 kilometrekare, Ödemiş'te de yaklaşık 25 kilometrekare alanın yangından etkilendiğini tespit ettik"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'den, Karadeniz'de barış ve savaşı bitirme çağrısı:

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Ukrayna olarak biz her türlü diyaloğa ve müzakereye hazırız"

"(Türkiye-Ukrayna) Güvenlikten savunma sanayisine, kültürden insani girişimlere, ticarete kadar birçok alanda ilişkilerimiz kuvvetli. Bunları çeşitlendirmek, güçlendirmek için de büyük bir potansiyele sahibiz"

(Büşranur Keskinkılıç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Eski Malezya Başbakanı Mahathir, 100'üncü yaş gününde özel değerlendirmelerde bulundu:

"ABD, ( Gazze'deki) soykırımı engellemeye çalışan herkesi harekete geçmekle tehdit ediyor. Bu, Batı medeniyetinin çöküşüdür"

"Artık biliyoruz ki ABD ne insan haklarını ne de insan hayatını umursuyor. Dünyaya örnek olacak bir ülke değil"

(Riyaz Ul Khaliq/İstanbul)

10- IDEF 2025'E DOĞRU - SİHA'ların gemi operasyonları için yeni milli teknoloji

İHA ve SİHA'ların gemilere iniş kalkışlarına yönelik geliştirilen Yer Veri Terminali Anteni ve Hava Veri Terminali Anteni, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez vitrine çıkacak

Geleneksel sabit kara üslerine bağlı olmayan, mobil ve deniz üstü görev kabiliyetine sahip sistemler için kritik bir bileşen olan bu antenler, uçuş güvenliği, görev kontrolü ve kesintisiz veri aktarımı için özel tasarlandı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Başkasına ait POS cihazının kullanılmasını engellemeye yönelik ek önlemler geliyor

Basit usule tabi mükellefler, toptancılar gibi mecburiyet dışında bırakılanlar hariç perakende mal ve hizmet satışı yapan mükellefler de yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanacak ya da güvenli mobil ödeme sistemine dahil olacaklar

(Mert Davut/Ankara)

12- Güney Afrika'nın Lahey Büyükelçisi Madonsela: "Gazze'deki durumun çok daha kötüleştiğine inanıyoruz"

Güney Afrika'nın Lahey Büyükelçisi Madonsela:

"Evlerimizde televizyon ekranlarında canlı olarak gördüğümüz şey, birçok insanın yemek kuyruğunda beklerken öldürülmeye devam etmesi. Gençler, kadınlar acımasızca öldürülüyor"

"En büyük endişemiz, davanın esas aşamasına gelindiğinde Filistin halkına karşı soykırım yapma niyetlerinin tamamen hayata geçirilmiş olması"

"Bu sözde insani kamp bizim görüşümüze göre bir toplama kampı ve kesinlikle işgale karşı danışma görüşüne aykırı"

(Selman Aksünger/Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Küresel sistemde dolarsızlaşma hız kazanıyor

Doların başlıca para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, bu yılın ilk yarısında yüzde 11'in üzerinde gerileyerek 97 seviyesine düştü. Bu, 1973'ten bu yana yılın en kötü ilk yarısı olarak kayda geçti

Trump yönetiminin politikalarının küresel ticarette yarattığı parçalanma ve jeopolitik çalkantılar, merkez bankaları ve yatırımcıları dolardan uzaklaştırarak altın, avro ve Çin yuanı gibi alternatif varlıklara yönlendiriyor

Oxford Economics'in analizine göre, doların para birimi olarak zayıflamasından ise en fazla fayda sağlayabilecek ülkeler arasında Macaristan, Türkiye, Mısır, Şili, Malezya ve Kolombiya gibi gelişmekte olan ülkeler yer alıyor

(Bahattin Gönültaş-Nuran Erkul/Berlin-Londra)

14- Yılın ilk yarısında Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketi "ASELSAN" oldu

ASELSAN'ın piyasa değeri yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 108 arttı

Bu dönemde piyasa değer en yüksek şirketler 687 milyar 648 milyon lirayla ASELSAN, 567 milyar lirayla Garanti BBVA ve 398 milyar 700 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

15- Ambulansta dünyaya gelen ikizlere 112 ekibinden doğum günü sürprizi

Mersin'de sağlık çalışanları Osman Özer, Fatma Üçüncü ve Zeynep Öztürk, geçen yıl ambulansta doğmalarına şahitlik ettikleri prematüre ikizleri, ilk yaş günlerinde yalnız bırakmadı

İkizler için ambulans ve çeşitli sağlık ekipmanlarının figürleriyle süslenmiş yaş pasta yaptıran sağlık çalışanlarından Fatma Üçüncü:

"İkizlerimiz gözlerini ilk kez bizim kucağımızda açtılar. Onları bu halleriyle görmek bizi çok mutlu etti"

(Yakup Sağlam/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Başakşehirli futbolcu Ebosele, kendisine duyulan güvenin karşılığını vermeyi amaçlıyor:

"Geçen sezon görüşmeler devam ederken ne yazık ki sakatlık yaşadım. Ancak buna rağmen beni gerçekten istediklerini söylediler. Bunun üzerine Başakşehir'e transfer oldum"

"Bu sezon iyi işler başarmamızı sağlayacak kalitede bir takımımız var. Buna ulaşmak için sıkı çalışıyoruz"

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük isimler getirdi. Bu transferler ligi daha rekabetçi hale getiriyor. Çok fazla paraları var ki rahatça harcayabiliyorlar"

(Emre Doğan/Seefeld) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Judo Milli Takımı başarı için her ay kamp yapıyor

Milli takım teknik direktörü Mesut Kapan:

"Artık çocuklarımız sürekli kampta olacak. Sadece kamp dönüşünde 3-5 gün tatiller yapacak. Onun dışında yoğun çalışma dönemi ile hedefimize ilerleyeceğiz. Judo Milli Takımı olarak her ay en az bir kamp yapıp hedefimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz"

"Şu anda bizim için önemli olan kasım ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ile İslami Dayanışma Oyunları. Bu şampiyonalara katılacak kadromuzu belirleyeceğiz"

(Özgür Alantor/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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