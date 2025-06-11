Kavak Apartmanı Davasında 12. Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika
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Kavak Apartmanı Davasında 12. Duruşma Gerçekleşti

11.06.2025 09:34  Güncelleme: 10:52
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Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kavak Apartmanı davasının 12. duruşmasında tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraat talep ettiler. Duruşmaya katılan sanıklar ve tanıklar, inşaatın ruhsatı ile ilgili ayrıntılara dair bilgi verdiler.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı davasının 12'nci duruşmasında tutuksuz sanıklar, "Suçsuzuz, beraatimize karar verilsin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Kavak Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı ve aynı zamanda apartmanın müteahhidi olduğu öne sürülen Ökkeş Kavak ile birlikte Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasına, başka bir deprem davasından tutuklu bulunan sanık Ökkeş Kavak, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık Serdar Çelebi Köse ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Suçu daha önce ölen kişiye attılar...

Duruşmada ilk olarak tanık A.F. beyanında, "1997 yılında arkadaşlarımızla birlikte imece usulüyle bir apartman yaptırmak istedik. Yapım işlerinde ne kadar iş yapılırsa o kadar ücret ödeniyordu. İnşaatla Cafer Okuducu ilgilendi ve kendisi de ortaklardan biriydi. Toplamda 19 kişi bu binanın yapımında ortak olduk. Cafer Usta'ya güvenerek binayı ona yaptırdık, burada resmi bir müteahhit yoktu" dedi. Projeyi kimin çizdiğini bilmediğini belirten A.F, "Muhtemelen projeyi Cafer Okuducu birisine çizdirmiştir. Proje çizdirilmesi için kimin talimat verdiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Binanın 5. katında yaklaşık 10 yıl oturduğunu ve 2013 yılında burayı sattığını aktaran tanık A.F, Ökkeş Kavak'ın da kendileri gibi ortaklardan biri olduğunu belirtti. Ortaklar arasında Ali Demir, Cafer Okuducu, İzzet Karaburç (vefat etmiş), Ali Aydın, Mustafa Kavak ve Ökkeş Kavak'ın bulunduğunu söyleyen A.F, ayrıca, arsanın sahibi olarak Ali Göğebakan'ı gösterdi.

"Binanın ruhsatı inşaat bittikten 10 yıl sonra alındı"

Tanık A.F, sorular üzerine, "Ruhsatı kimin aldığı hakkında bilgim yok. 2013 yılında, ben oturduğum dönemde ruhsat mevcuttu; tapu işlemleri için ruhsat alınmıştı. Ökkeş Kavak da bu apartmanın 4. katında oturuyordu" dedi.

"Suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istediler"

Sanık Serdar Çelebi Köse, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi. Sanık Ökkeş Kavak ise cezaevi aracılığıyla yazılı savunma dilekçesini gönderdiğini belirterek, dilekçesinin dikkate alınmasını istedi ve "Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, 24 Ekim'de devam edilecek.

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, İnşaat, Deprem, Güncel, Hukuk, Kavak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavak Apartmanı Davasında 12. Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika

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