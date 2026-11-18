Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için sermaye piyasası soruşturmasında izin talebi yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi; soruşturma Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülüyor.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.
Kaynak: DHA
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