Kavga Ettiği Kişiye Araçla Çarptı

Kavga ettikleri kişiye araçla çarptı

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavganın ardından bir kişi, hafif ticari araçla kavga ettikleri kişiye çarptı. Aracın çarptığı kişi metrelerce sürüklenirken, olay cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Elmadağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Ancak bir kişi, hafif ticari araçla yeniden olay yerine gelerek kavga ettikleri kişiye çarptı. Bu kişi metrelerce sürüklenirken, olay cep telefonu ile görüntülendi.