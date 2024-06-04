Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar Akdeniz'e sığındı - Son Dakika
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Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar Akdeniz'e sığındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Akdeniz'in serin sularına girerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak hava uyarısı yaptığı bölgede, güneşin yüzünü göstermesiyle deniz sezonu açıldı. Vatandaşlar, hem serinlemek hem de güneşlenmek için denizin keyfini çıkardılar. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

04.06.2024 08:56
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Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı

HATAY - Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde Sıcaktan bunalan vatandaşlar, Akdeniz'e girerek serinlemeye çalıştılar. Yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar, deniz sezonunu açtılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak hava uyarısı yaptığı Hatay'da gün içerisinde hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Arsuz ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini Akdeniz'in serin sularında serinlediler. Vatandaşlar, suyun keyfini çıkarırken bir yandan da güneşin altında bronzlaşma imkanı buldular. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Sıcaklardan bunalarak 100 kilometre mesafeden Arsuz sahiline gelen 45 yaşındaki Nuri Akar, "Hava ısınınca bizde mecburen denize geldik, serinlemeye çalışıyoruz hava çok güzel. Evcil hayvanım da bunaldı ama yüzmeyi sevmiyor korkuyor" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar Akdeniz'e sığındı - Son Dakika

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