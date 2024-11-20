Kayaköprü Köyü'nde Kadınlar Hatıra Ormanı Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayaköprü Köyü'nde Kadınlar Hatıra Ormanı Kurdu

Kayaköprü Köyü\'nde Kadınlar Hatıra Ormanı Kurdu

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Kayaköprü köyünde içme suyu sorununu çözen kadınlar, 'Kadınlar Hatıra Ormanı' kurarak 300 fidanı toprakla buluşturdu. Bu proje, su sorununun çözülmesiyle birlikte köyde yeşillendirme amacı taşıyor.

20.11.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde içme suyu sorununun çözülmesinin ardından kadınlar hatıra ormanı kurdu. Muhtar Ersoy Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci'nin öncülüğünde kadınlar hatıra ormanında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Kars'ın Ermenistan sınırındaki Akyaka ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Kayaköprü köyünün uzun yıllar süren su sorunu yapılan çalışmayla çözüldü. İlkokul, ortaokul ve lisenin yanı sıra Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) bulunan, tarım ve hayvancılık yapılan köyde kaz üretimi de önemli yere sahip. Yörenin büyük köylerinden biri olan Kayaköprü'de içme suyu sorununun çözülmesiyle kadınlar, hatıra ormanı kurmak için harekete geçti. Kadınlar, Sarıkamış Orman İşletme Şefliğinden temin ettikleri fidanları 'Kadınlar Hatıra Ormanı' adını vermeyi planladıkları su deposu çevresindeki bölgede toprakla buluşturdu.

7'den 70'e herkesin destek verdiği fidan dikmeye bastonuyla gelen Pamuk Özbek (90), köylerindeki su sorunun çözülmesine sevindiğini söyledi. Köylerinin yeşillendirilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Özbek, "Susuzluk yüzünden çok çile çektik. Su olmadan işlerimizi yapmak zordu. Yıllarca keşke suyumuz olsa diye temennide bulunduk. Şimdi suyumuz var, mutluluğumuzu ağaç dikerek göstermek istedik" diye konuştu.

Köyü yeşillendirme hayalinin eşi Ayşe Ekinci'ye ait olduğunu belirten muhtar Ersoy Ekinci, "Su sorunu çözülünce eşimin hayalini gerçekleştirmek istedik. Sarıkamış Orman İşletme Şefliği de destek verdi. Köylüler de memnun. Köyümüzün ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama yeşillendirme bizim önceliğimiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Akyaka, Güncel, Kadın, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayaköprü Köyü'nde Kadınlar Hatıra Ormanı Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:12:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kayaköprü Köyü'nde Kadınlar Hatıra Ormanı Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.