Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Göksun İlçesi Değirmendere kırsalında bir vatandaşın 9 keçisi otlarken kayalıklarda mahsur kaldı. Bunun üzerine şahıs itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu 9 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
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