Kaybolan Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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Kaybolan Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler İçin Arama Başlatıldı

Niğde'nin Aladağlar'ında kaybolan Belaruslu ikiz kardeşler için AFAD ve jandarma ekipleri arama yapıyor.

19.11.2024 18:46
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu iki kardeş Valentino ve Mariao İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışına geçti.

Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kriz masası oluşturuldu.

Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı bölgeyi havadan taradı.

Havanın kararmasıyla sona eren arama çalışmaları, yarın sabah havadan ve karadan devam edecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Belarus Konsolosluğu tarafından Mariao İvankova ve Valentino İvankova adlı Belarus vatandaşlarının 15 Kasım'da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım'da geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığının bildirildiği belirtildi.

Yapılan araştırma neticesinde adı geçen şahısların 16 Kasım'da Aladağlar Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesi yönüne hareket ettiklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şahısları bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 4, AFAD'dan da 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaybolan Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

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