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Kaybolan Kadın Cesedi Bulundu

Kaybolan Kadın Cesedi Bulundu

Van'da 18 gündür aranan Rojin Kabaiş, bahçe sularken bulundu. Jandarmaya haber verildi.

15.10.2024 19:04
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CENAZEYİ BAHÇE SULARKEN GÖRDÜ

Van'da 18 gündür aranan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

Kaynak: DHA

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