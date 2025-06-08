Kayıp Çocuk Bulundu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
İlçeye bağlı Şekerbulak köyünde ikamet eden 13 yaşındaki H.D'den dün akşam saatlerine doğru haber alamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca köy ve çevresinde arama yapan ekipler, sabah saatlerinde çocuğu köy okulunun kazan dairesinde buldu.
H.D, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
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