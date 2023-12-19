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Yeşilhisar'da Kaybolduğunu İddia Eden Kişi Asılsız Çıktı - Son Dakika
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Yeşilhisar'da Kaybolduğunu İddia Eden Kişi Asılsız Çıktı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu iddia eden kişinin asılsız ihbarda bulunduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Yeşilhisar\'da Kaybolduğunu İddia Eden Kişi Asılsız Çıktı
19.12.2023 - 20:24,  Güncelleme: 20:25
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişinin 40 yaşındaki zihinsel engelli Ö.A. olduğu tespit edildi. Ö.A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunduğu belirlendi. AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, 24 saatlik çalışma sonrası ihbarın asılsız olduğunu öğrenince çalışmalarını tamamladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ses kaydı bulunan Ö.A.'nın çalışmalar sırasında ekiplerin fark etmesiyle belirlendiği öğrenildi. Ailesinin mahallede çobanlık yaptığı belirtilirken, Ö.A.'nın daha önce de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, asılsız ihbarlarda bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA
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Yeşilhisar, Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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