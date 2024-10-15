Kayıp Kadın 19 Gün Sonra Bulundu

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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan 47 yaşındaki kadının, tabancayla öldürüldükten sonra vücuduna taş bağlanarak Kızılırmak'a atıldığı öğrenildi.

Çelebi ilçesinde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle arama çalışması başlatılan ve önceki gün Kızılırmak'ta cesedine ulaşılan S.G.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kardeşleriyle arasında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen S.G.Y'nin, tabancayla öldürülerek ağırlık yapması için vücuduna taş bağlanıldıktan sonra Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Kızılırmak'a atıldığı belirtildi.

S.G.Y'nin ilçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta ulaşmıştı.

Soruşturma kapsamında cinayet şüphesi üzerine 12 zanlı gözaltına alınmış, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşusu K.U. ile D.G. ve D.U. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.