Kayıp Tekstilci Cinayetinde Şok İtiraf - Son Dakika
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Kayıp Tekstilci Cinayetinde Şok İtiraf

Arnavutköy'de iki haftadır kayıp olan tekstilci Recep A, ortağı Sedat T tarafından öldürüldü.

05.11.2024 16:49
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Arnavutköy'de iki haftadır aranan kayıp tekstilcinin ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bir tekstil firmasının ortağı olan Recep A'dan bir süre haber alamayan kardeşi Şerif A, 20 Ekim'de Sultangazi Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Recep A'yı aramak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Recep A'nın yakınlarının yanı sıra iş ortağı Sedat T'nin de bilgisine başvurdu.

Sedat T, polise verdiği ifadede, 19 Ekim'de öğle saatlerine kadar ortağı Recep A. ile birlikte iş yerinde olduklarını, öğle saatlerinde dışarı çıktıklarını, bir süre sonra ortağının işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini, o günden beri haber alamadığı Recep A'yı kendisinin de aradığını iddia etti.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Recep A'nın araçtan inmediğini, beraber Balaban köyüne gittiklerini ve Sedat T'nin tek başına ilçe merkezine döndüğünü belirledi.

Görüntülerin incelenmesinin ardından şüpheli Sedat T, polis ekiplerince tekrar ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İkinci ifadesinde itiraf etti

Bu kez cinayeti itiraf eden Sedat T, ortağı Recep A'ya borcu olduğunu, bu borç yüzünden kendisini sıkıştırması ve çok bunaltmasından dolayı 19 Ekim'de ortağını silahla öldürdüğünü söyledi.

Cesedi Arnavutköy'de bir araziye bıraktığını, silahı da aynı bölgede bir yere attığını bildiren Sedat T, buraların yerini de gösterdi. Kadavra arama köpekleriyle yapılan aramada, Recep A'nın cesedi ve silah bulundu.

Sedat T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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