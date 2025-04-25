Kayseri'de 1859 Sürücüye Ceza Kesildi - Son Dakika
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Kayseri'de 1859 Sürücüye Ceza Kesildi

Kayseri'de yapılan denetimlerde, trafikte tehlike yaratan 1859 sürücüye ceza uygulandı.

25.04.2025 13:24
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Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, 1859 sürücüye para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kamu huzurunu bozan ve trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanan sürücülere yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, alkollü araç kullanan, ehliyeti olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, aracında abartı egzoz bulunan, trafikte drift yapan ve makas atan, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına ışık donanımı takan ve aracına modifiye yapan 1859 sürücü tespit edildi.

Sürücülere, trafik kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 1859 Sürücüye Ceza Kesildi - Son Dakika

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