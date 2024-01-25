 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de 3 Katlı Binada Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 3 Katlı Binada Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yangına itfaiye, ambulans ve polis ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 8 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kayseri\'de 3 Katlı Binada Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı
25.01.2024 - 23:49,  Güncelleme: 23:50
Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi 45. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 16 personelden oluşan 4 ekiple müdahale edildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu sırada evlerinde bulunan ve dumandan etkilenen 8 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı, D.E. (71) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Olay, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 Katlı Binada Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika


00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Son Dakika
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında ''Kürdistan'' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:29:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 3 Katlı Binada Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement