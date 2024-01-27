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KAYSERİ'de Ahşap Sehpaların İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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KAYSERİ'de Ahşap Sehpaların İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi

KAYSERİ'de yapılan operasyonda, sehpaların üst bölümünü oluşturan ahşap levhaların arasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

27.01.2024 - 12:14,
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KAYSERİ'de, sehpaların üst bölümünü oluşturan 2 ahşap levha arasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C. ve A.M.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu getirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada sehpaların üst bölümünü oluşturan 2 ahşap levha arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ\'de Ahşap Sehpaların İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlar, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'de Ahşap Sehpaların İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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