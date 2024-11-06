Kayseri'de Bıçaklama Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Bıçaklama Davası Devam Ediyor

İnşaat işçileri arasındaki anlaşmazlık sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, sanık yargılanıyor.

06.11.2024 18:16
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Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık inşaat işçisi İ.T, maktul H.K'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İ.T. önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti. Bir yıl önce köylüsü maktulün bulduğu bir inşaatta birlikte çalıştıklarını ancak 8 günlük yevmiyesini alamadığı için aralarının bozulduğunu söyledi.

Olaydan birkaç gün önce çalıştığı inşatta karşılaştığı maktulün kendisine hakaret ettiğini öne süren sanık, şöyle konuştu:

"Olay sabahı işçilerin beklediği yere gittim. Maktul aracıyla yanımdan geçip, küfretti. Durunca, konuşmak için yanına vardım. Elinde maket bıçağı vardı. Kapıyı tutup araçtan dışarı çıkmasını engellemeye çalıştım ama başaramadım. Küfredip elindeki bıçağı sallamaya başladı. Başımdan yaraladı. Yerden alıp attığı taş da yüzümü sıyırdı. Yüzüm kan içinde kaldı. İnşaatta yemek yapımında kullanmak için cebimde bıçak taşıyordum. Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Değdi mi değmedi mi hatırlamıyorum. Çevredekiler araya girdi. Bıçağı polise verdim. Pişmanım."

Maktulün eşi Z.K. ise sanığı tanımadığını, olayı oğlundan öğrendiğini belirterek, "Sanık, eşime 'işim yok' deyince eşim de yardımcı olmak için çalıştığı inşaata götürüyor. O da bunu yapıyor. Eşim hastaydı. Engelli çocuğum da var. Sanıktan şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde 10 Haziran 2024'te İ.T. ile H.K. arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan H.K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

kayseri, İnşaat, Son Dakika

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