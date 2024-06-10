Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de yaşanan bir tartışma sonucunda Hasan Kısa bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan İ.T. ise tedavi edildikten sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.06.2024 11:52
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1) KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KAYSERİ'de, Hasan Kısa, tartıştığı İ.T. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan İ.T. ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde meydana geldi. İ.T. ve Hasan Kısa arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.T., yanındaki bıçakla Kısa'yı yaraladı. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kısa, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan şüpheli İ.T. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Kısa'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kayseri, Kavga, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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