Kayseri\'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Çullu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.
Şehit Çullu'nun naaşı, törenin ardından Adana'nın Çukurova ilçesine uğurlandı.
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