Kayseri'de CHP Adayına Silahlı Saldırı Davası - Son Dakika
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Kayseri'de CHP Adayına Silahlı Saldırı Davası

Kayseri'de CHP Pınarbaşı üyesi adayına yönelik silahlı saldırı davasında iki sanık hakim karşısında.

30.10.2024 15:48
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Kayseri'de CHP Pınarbaşı Belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin dava açılan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Ş.B, taraf avukatları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin katıldı.

Sanık E.U. savunmasında, müştekiyi tanımadığını iddia etti. Olay günü diğer sanık M.U. ile bir yerde alkol aldıklarını, bitince de ilçeye gitmek üzere araçla yola çıktıklarını, 3-4 mahalleyi geçtikten sonra müşteki ile karşılaştıklarını iddia etti.

Bu kişinin kendilerine el işareti yaptığını belirten E.U, şunları kaydetti:

"Tam olarak ne yapmak istediğini anlayamadım. Ne dediğini anlamak için araçla onun kullandığı aracın arkasından gittim. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktu. Köy meydanında müşteki durdu. Ben de 5-6 metre ilerisinde durdum. Konuşmak için indim. Yanımda bulunan M.U, benden önce indi. Müşteki, M.U'ya küfür ederek, üzerine yürüdü ve vurmaya başladı. Ben araçtan indim ve 'ne yapıyorsunuz' diye sordum. Müşteki bana, 'ağabeyini hallettim, seni de halledeceğim' dedi, küfür ederek bana doğru yürüdü. Ben de yanımda bulunan silahla yere doğru ateş ettim. M.U. da müştekinin aracının camına vurdu. Sonra oradan uzaklaştık. Olayın bu şekilde gerçekleşmesini istemezdim. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum."

Sanık M.U. da müştekiyi tanımadığını öne sürdü. Olay günü yolda kendilerine el işareti yapan müştekinin ne demek istediğini anlamak için peşinden gittiklerini dile getiren M.U, "Konuşmak için peşinden gittik. Köy meydanında araba duruyordu. Arabadan ilk ben indim. Müşteki de kendi aracından indi, 'sen ne yapıyorsun' diye sorduğumda, bana küfrederek, vurdu. E.U. da müştekiye 'sen ne yapıyorsun' dedi. Sonra 2 ya da 3 el silah sesi duydum. Silahın E.U'ya ait olduğunu bilmiyordum. Müştekinin yerde olduğunu gördüm. E.U. yerdeki değneği alacaktı ancak ben ondan önce aldım ve müştekinin aracına vurdum. Müştekinin nasıl yaralandığını bilmiyorum." diye konuştu.

Duruşmaya tekerlekli sandalye ile katılan Ş.B. de sanıkları tanımadığını söyledi. Olay günü aracıyla kuaförde çalışan kızını alarak eve gitmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Ş.B, evine 3 kilometre mesafede yol kenarında duran bir araba gördüklerini belirtti.

Araç içindekilerle hiçbir diyaloğu olmadığını, yoluna devam ettiğini anlatan Ş.B, şunları söyledi:

"Bu araç bizi takip etmeye başladı. Beni geçmeye çalıştı, izin vermedim. Çünkü seçim sürecinde paylaşılan görseller ve video nedeniyle doğrudan tehdit eden olmadı ama çevremden tehdit edildiğime dair sözler iletilmişti. Ben bu nedenle araca yol vermedim. Aracın bana zarar vereceğini düşündüğüm için köyün içerisine gittim. Köyün içerisinde araç önüme kırdı. Durmak zorunda kaldım. Araçtan 2 kişi indi. 'Senin ayağını, bacağını kıracağım' dediler ve alkol şişesini attılar. Sanık M.U, 'Yaptığın şeyin acısını alacağız, senin canına okuyacağız.' diyerek elindeki sopayla bana vurdu. Diğer sanık izliyordu. Silah sesini sadece bir kez duydum. Ateş edenin kim olduğunu görmedim. Ateşlenen mermi bacağıma isabet etti. Kızım araçtaydı, araçtan inemedi. Olay nedeniyle şikayetçiyim."

Duruşmada mağdurun kızının da aralarında bulunduğu 3 tanık dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ş.B. 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Ş.B. taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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