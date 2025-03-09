Kayseri'de Çığ Düşmesi

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.

Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ meydana geldi.

Bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde çığ altında kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı.

Öte yandan, çığın düşmesi ve bir kayakçının son anda çığdan kurtuluşu, bölgede bulunan bir diğer kayakçının kamerasınca kaydedildi.