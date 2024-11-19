Kayseri'de İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri\'de İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve NNYÜ arasında denetimli serbestlik için iş birliği protokolü imzalandı.

19.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

NNYÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, protokolü imzaladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığının, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kentte aktif faaliyet gösteren üniversiteler arasında gerek yükümlülerin eğitilmesi, ıslah edilmesi, topluma kazandırılması, gerekse Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapmakta olan özellikle teknik personelin eğitilmesi, yetiştirilmesi ve işlerini daha iyi, daha bilinçli yapabilmeleri için iş birliği, yardımlaşma protokolü yapılmasını istediğini anımsattı.

Bu çerçevede kentte bulunan üniversitelerle irtibata geçtiklerini belirten Korkmaz, "Sağ olsun üniversitelerimiz bizim bu yaklaşımımıza olumlu cevap verdiler. Bugün de Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin mütevelli heyeti ve rektörüyle bir araya geldik. İşbirliği protokolümüzü imzaladık. İnşallah bu protokol hayırlara vesile olacak. Her iki kurumun da toplumumuza hizmet etme noktasında güzellikleri, iyilikleri barındıracak, milletimiz kazanacak diye düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Korkmaz, bu protokolü daha önce Kayseri Üniversitesi ile de imzaladıklarını, yarın da Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül üniversitesiyle imzalayacaklarını anlattı.

Rektör Özsoylu ise öneri gelir gelmez akademisyenlerle yaptıkları toplantıda, her birinden bu projeye katkı sağlayacak fikirler geldiğini söyledi.

Üniversite olarak devletin her zaman emrinde olduklarını aktaran Özsoylu, "Üniversite olarak da memnuniyetle bu tür sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmeye azami gayret gösteriyoruz. Bundan önce yaklaşık 13-14 yıldan beri bu hizmetler yapılmış. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam edecek. Büyük bir keyifle imzaladım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projelere imza atacağız. Yükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılması konusunda da hizmetimizi sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Nuh Naci Yazgan, Yerel Haberler, Politika, kayseri, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:12:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.