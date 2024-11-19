Kayseri\'de İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

NNYÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, protokolü imzaladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığının, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kentte aktif faaliyet gösteren üniversiteler arasında gerek yükümlülerin eğitilmesi, ıslah edilmesi, topluma kazandırılması, gerekse Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapmakta olan özellikle teknik personelin eğitilmesi, yetiştirilmesi ve işlerini daha iyi, daha bilinçli yapabilmeleri için iş birliği, yardımlaşma protokolü yapılmasını istediğini anımsattı.

Bu çerçevede kentte bulunan üniversitelerle irtibata geçtiklerini belirten Korkmaz, "Sağ olsun üniversitelerimiz bizim bu yaklaşımımıza olumlu cevap verdiler. Bugün de Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin mütevelli heyeti ve rektörüyle bir araya geldik. İşbirliği protokolümüzü imzaladık. İnşallah bu protokol hayırlara vesile olacak. Her iki kurumun da toplumumuza hizmet etme noktasında güzellikleri, iyilikleri barındıracak, milletimiz kazanacak diye düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Korkmaz, bu protokolü daha önce Kayseri Üniversitesi ile de imzaladıklarını, yarın da Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül üniversitesiyle imzalayacaklarını anlattı.

Rektör Özsoylu ise öneri gelir gelmez akademisyenlerle yaptıkları toplantıda, her birinden bu projeye katkı sağlayacak fikirler geldiğini söyledi.

Üniversite olarak devletin her zaman emrinde olduklarını aktaran Özsoylu, "Üniversite olarak da memnuniyetle bu tür sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmeye azami gayret gösteriyoruz. Bundan önce yaklaşık 13-14 yıldan beri bu hizmetler yapılmış. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam edecek. Büyük bir keyifle imzaladım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projelere imza atacağız. Yükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılması konusunda da hizmetimizi sunacağız." diye konuştu.