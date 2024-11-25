Kayseri\'de Kaybolan Çoban Kurtarıldı

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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban Sadettin Demirkol, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, ANDA, UMKE, jandarma, Türkuaz ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 24 saat süren çalışması sonucu Demirkol ve küçükbaş hayvanları bulundu.

Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğu ve küçükbaş hayvanlarının traktör yardımıyla ilçeye götürüldüğü öğrenildi.

Tipi nedeniyle baş kısımları hariç vücutlarının büyük bölümü kar altında kalan hayvanların bu şekilde soğuktan korunarak yaşadığını anlatan çoban Demirkol, kendisinin de bir bölgede konaklayan koyunlarının arasında donmamak için sürekli hareket halinde olduğunu söyledi.

Yanında yiyecek içecek olmadığını ve yanlarına kurtların da geldiğini belirten Demirkol, "Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm. Aslan gibiyim." ifadesini kullandı.

Demirkol, kendisinin ve 65 koyununun sağ bulunmasıyla ilgili Vali Gökmen Çiçek ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait iş makinelerinin de görev aldığı kurtarma çalışmasına, 35 kişilik ekip katıldı.

Öte yandan kentte yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, kar yağışı ve tipiden ilerleyemeyen sürücülere de yiyecek içecek ikramında bulunuyor.