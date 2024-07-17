Kayseri'de komşu kavgasında baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de komşu kavgasında baba ile oğlu yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir apartmanda çıkan silahlı kavgada, A.K. ile komşusu A.O.Ö. ve oğlu M.Ö. yaralandı. Tartışmanın çöp meselesi nedeniyle başladığı belirtilirken, olayın ardından şüpheli A.K. gözaltına alındı.

17.07.2024 18:53
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki apartmanda komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

İddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayan A.K. ile komşusu A.O.Ö. ve oğlu M.Ö. arasında binaya bırakılan çöp nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine baba A.O.Ö. ile oğlu M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de komşu kavgasında baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika

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