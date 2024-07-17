Kayseri'de komşu kavgasında baba ile oğlu yaralandı

Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki apartmanda komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

İddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayan A.K. ile komşusu A.O.Ö. ve oğlu M.Ö. arasında binaya bırakılan çöp nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine baba A.O.Ö. ile oğlu M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.