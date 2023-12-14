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Kayseri'de ortaokul öğrencisi bıçakla öldürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de ortaokul öğrencisi bıçakla öldürüldü

Kayseri'de bir ortaokul öğrencisi, okul arkadaşı tarafından çatıda bıçakla öldürüldü. Olayın sebebi, aralarındaki 'kelebek' bıçak tartışması olduğu belirtildi.

Kayseri\'de ortaokul öğrencisi bıçakla öldürüldü
14.12.2023 - 12:53,  Güncelleme: 12:54
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Kayseri'de ortaokul öğrencisinin bir inşaatın çatısında okul arkadaşı tarafından bıçakla öldürülmesinin sebebinin, aralarındaki "kelebek" bıçak tartışmasından kaynaklandığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi T.Ş. (13), geçen hafta "kelebek" diye tabir edilen bıçakla okula geldi.

Okul arkadaşı S.D. (12), 12 Aralık'ta bıçağı kendisine vermesini istediği T.Ş'yi tehdit etti.

S.D'nin bıçağı tekrar istemesi üzerine T.Ş, bıçağı okulun yakınındaki bir inşaata sakladığını, oraya gidince vereceğini söyledi.

Aynı okulun öğrencisi Ş.K. de ikili arasındaki sorunu çözmek için S.D. ve T.Ş. ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde olayın yaşandığı inşaata gitti.

T.Ş'nin, inşaatın çatısında çıkan tartışmada, söz konusu bıçakla S.D'yi öldürdüğü öğrenildi.

Olay

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, Aralık, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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